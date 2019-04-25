شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فى عيد ميلاد الباتشينو.. شاهد أهم لحظات حياته منذ ميلاده وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم أسطورة التمثيل الحية الباتشينو بعيد ميلاده الـ 78، كما يحتفل بتلك المناسبة كل عشاقه من مختلف أنحاء العالم بعدما أمتعهم النجم الكبير طوال سنوات نظر إليه خلالها نجوم العالم على أنه فى كوكب آخر لا يضاهيه سواه لما يحمله من موهبة، جعلت اسمه مدرسة فى غاية التميز وجعلته محل إعجاب من قبل النجوم أنفسهم ممن يفخروا بالتمثيل إلى جانبه.

الباتشينو الذى اقترب اليوم من الثمانين من عمره نحتفل بمولده من خلال فيديو نتطرق فيه إلي كيفية تطوره منذ الميلاد والطفولة مروراً إلى الشباب وحتى الآن، عبر سلسلة من الصور خلال فيديو نترككم معه بمناسبة عيد ميلاده.