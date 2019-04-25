شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .."عشمى فى ربنا".. أحمد شيبة يطرح أغنيته الجديدة بمشاركة إيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة كليب جديدا بعنوان « عشمى فى ربنا»، كدويتو مع المطرب إيهاب توفيق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والأغنية من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع زيزو، ومن إخراج ياسر عصام.

يذكر آن آخر أعمال أحمد شيبة أوبريت غنائى مع مصطفى كامل ومجد القاسم وغادة رجب وأحمد كامل، يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة"، تزامنا مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهى من إخراج عبد المنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.