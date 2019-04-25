شكرا لقرائتكم خبر عن "الرجل الحقيقى يكون بجانبك فى كل لحظة".. رسالة رومانسية من عبير صبرى لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عندما يحبك رجل حقيقى حبا صادقا يكون بجانبك"، هكذا تحدثت الفنانة عبير صبرى، عن زوجها المحامى أيمن البياع، موجهة له رسالة رومانسية تعبر فيها عن حبها له".

ونشرت عبير صورا برفقة زوجها، عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت عليها قائلة: " عندما يحبك رجل حقيقى حبا صادقا يكون بجانبك في كل صورة يشاركك لحظاتكما الجميلة لا يقف بعيدا ليلتقط لك صورة تقفين فيها وحيدة".

وتشارك عبير صبرى، فى مسلسل "هوجان"، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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