5 ثنائيات تخوض المنافسة في ماراثون دراما رمضان 2019 فمن سيكسب التحدّي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 04:36 مساءً - أيّام قليلة وينطلق الماراثون الدرامي لرمضان 2019. العيون شاخصة نحو مئات الإنتاجات الدراميّة هذا العام، المنافسة محمومة، والممثّلون أمام اختبارٍ قاسٍ ستظهر نتائجه في الأسبوع الأوّل من الشهر الفضيل، حيث ستحجز بعض الإنتاجات مواقع متقدّمة لها، وتنكفىء أخرى.

المسلسلات العربيّة المشتركة التي تخوض المنافسة هذا العام تمكّنت من خطف الأضواء قبل بداية عرضها، بسبب الدعاية المكثّفة، ونجوميّة أبطالها، ولأنّ هذه الظّاهرة لا تزال تستهوي المشاهد العربي، بثنائياتها وبقصصها الرومانسية.

ورغم خروج المسلسلات الدراميّة العربيّة من إطار الثنائيات والقصص الرومانسيّة، إلا أنّ الدراما العربية المشتركة لا تزال قادرة على جذب المشاهد بقصص رومانسيّة تبدو الأساس الذي تدور عليه الحبكة الرئيسيّة وإن اختلف الإطار العام لكل مسلسل.



فما هي الثنائيات التي ستنافس في ماراثون رمضان 2019؟



سيرين عبد النور و تيم حسن

بعد ثنائية استمرّت سنوات بين الممثل السوري تيم حسن، والممثلة اللبنانية نادين نجيم، ينتظر مشاهدو مسلسل "الهيبة" ثنائيّة جديدة بين تيم والممثلة سيرين عبد النور، التي ستلعب بطولة الموسم الثالث من المسلسل الذي سيحمل اسم "الهيبة-الحصاد".

صنّاع المسلسل يعوّلون كثيراً على ثنائيّة سيرين وتيم لتقديم موسم جديد بعيداً عن أجواء "الهيبة" التي استهلكت في جزئين، وبات ضرورياً إدخال عناصر جديدة لاستثمار نجاح المسلسل دون الوقوع في فخ التكرار.

سيرين وتيم ظهرا في برومو أغنية "أزمة ثقة" التي أدّاها المطرب ناصيف زيتون، وظهر الانسجام واضحاً بين النجمين اللذين يلعبا دورهما في قصّة حب ينتظرها جمهورهما بشغف.



نادين نجيم و قصي خولي... و معتصم نهار

ثلاثية ضمن مسلسل "خمسة ونص" تجمع نادين العالقة بين قصي ومعتصم، أحدهما زوجها والآخر مرافقها الخاص، في قصّة حب شائكة، قد تحسم أي ثنائيّة ستنجح أكثر نادين وقصي؟ أم نادين ومعتصم؟

سبق لنادين أن خاضت تجربة البطولة الثلاثية في مسلسل "لو" مع عابد فهد ويوسف الخال، وعادت وخاضت التجربة نفسها مع يوسف وتيم حسن في "تشيللو"، لتعود وتستقر على ثنائية مع تيم استمرّت سنوات، قبل أن تلعب العام الماضي دور البطولة في مسلسل "طريق" مع عابد فهد في استعادة لثنائيّة "لو".

أما معتصم فبرز في الأسابيع الأخيرة بثنائية ناجحة مع فاليري أبو شقرا في مسلسل "ما فيي" بينما ابتعد قصي الخولي عن الدراما المشتركة بعد تجربته مع مسلسل "جريمة شغف".





عابد فهد و ستيفاني صليبا

"دقيقة صمت" عنوان المسلسل الذي سيجمع النجم عابد فهد بالممثلة الشابة ستيفاني صليبا في رمضان المقبل.

حتى الآن لم تتسرّب الكثير من التفاصيل حول قصّة المسلسل، إلا أنّ الإطار العام يدور حول قصّة حب في ظروفٍ صعبة وخطيرة بين "سمارة" (ستيفاني صليبا) وهي فتاة تقوم بتزوير جوازات السفر، والسجين الهارب من حكم الإعدام عابد فهد.

عابد الذي حقّق نجاحاً كبيراً بدور جابر سلطان في مسلسل "طريق" العام الماضي، وستيفاني صليبا التي حقّقت نجاحاً في مسلسل "كارما" الذي عرض قبل أشهر، أمام تحدّي المنافسة المحمومة فهل ينجحان في فرض ثنائيّة جديدة في رمضان؟







باسل خياط و دانييلا رحمة

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بعد نجاحهما في مسلسل "تانغو" في رمضان 2018، يلتقي هذا العام الممثل السوري باسل خياط بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في مسلسل "الكاتب"، الذي سيعرض على شبكة "نتفليكس" بالإضافة إلى عرضه عبر أكثر من قناة عربية.

المسلسل لم يرشح الكثير من تفاصيله بعد، إلا أنّ المؤكّد أنّه يدور في إطار بوليسي شيّق وقصّة حب، في استعادة لأجواء "تانغو" الذي بدأ بجريمة قتل طابعها عاطفي، وتخفي وراءها الكثير من الغموض.

فهل ينجح باسل ودانييلا في خطف الأنظار وسط منافسة دراميّة محمومة كما فعلا العام الماضي وكسبا الرّهان؟



ماغي بو غصن و أحمد فهمي

هذا العام، تجتمع الممثلة ماغي بو غصن في مسلسل "بروفا" بالممثل المصري أحمد فهمي، في مدرسة تضمّ طلاباً لكلّ منهم مشكلة، ولدى ماغي وأحمد ربّما الحلول.

وعلى هامش مشاكل الطلاب، قصّة مميّزة ستدور بين ماغي المدرّسة وأحمد المدير، في ثنائية هي الأولى من نوعها التي تجمع ماغي بممثّل مصري.

أحمد يخوض تجربة ثانية في الدراما المشتركة بعد مسلسل "سمرا " مع نادين نجيم، وماغي التي قدّمت العام الماضي مسلسل "جوليا" مع قيس الشيخ نجيب، بانتظارهما تحدٍ كبير، إذ أنّ خوض منافسة دراميّة بمسلسل معظم أبطاله مراهقون يخوضون تجربة التمثيل للمرّة الأولى ليس سهلاً، فهل يكسبان التحدّي؟

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