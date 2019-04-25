فيديو طريف يجمع أحلام وفجر السعيد..شاهدوا ماذا تفعلان!

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف ظهرت فيه كل من الفنانة الإماراتية ​أحلام​ والإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ وهما تمارسان الرياضة بطريقة عفوية. وظهرت أحلام والسعيد أمام “سُلم”، داخل المنزل تتمرنان عليها صعودًا وهبوطًا، وبدا عليهما عدم استطاعتهما مواصلة التمرين، ليسمع صوت أحد الأشخاص قائلاً: “ما يصير ما شرحنا التمرين لسة مبلشين”.

وكان واضحاً الجو المرح والإنسجام بين أحلام والسعيد.

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