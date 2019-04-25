يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفل غنائي في وادي دجلة بالإسكندرية، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع. يقام الحفل، الاثنين المقبل 29 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يقدم باقة غنائية من ألبومه الأخير "ليالينا". ومن المتوقع أن يقدم باقة غنائية من ألبومه الأخير "ليالينا". يذكر أن رامي طرح آخر ألبوماته الغنائية في صيف 2018 بعنوان "ليالينا"، الذي ضم 17 أغنية ومنهم"بحاول أنساكي، ماتظلمنيش، ليالينا، ربطتيني"، كما أصدر في مطلع عام 2019 أغنية منفردة بعنوان "البرد" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين.. رامي جمال يحتفل بشم النسيم في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.