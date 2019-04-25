بالصور.. نشاط استثنائي لعمرو دياب في الجامعات المصرية

في حالة استثنائية، يكثف الهضبة مرو دياب حفلاته الغنائية على أرض الجامعات المصرية الخاصة، ودائما ماتشهد حضور غفير من جماهيره مع تفاعل مميز وفريد من نوعه مع أغنياته التي عاصرها أجيال وأجيال ومازالت مستمرة وباقية للأجيال القادمة.

اعتاد جمهور الهضبة على وجوده في بعض من الجامعات الخاصة من كل عام، ولكن بدايات 2019 شهدت حضور مختلف وكثيف لدياب على أرض الجامعات المصرية المختلفة، حيث بدأ جولته الجامعية الغنائية في شهر فبراير الماضي على أرض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

في مدينة 6 أكتوبر، والتي شهدت حضورا كامل العدد.

وتبعتها حفله الغنائي في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في شهر مارس الماضي، واتصفت بالحماس الكبير مع حضور ضخم من جمهوره وقدم فيها دياب وصلة غنائية من أغنياته القديمة التي تذكرها معه جمهوره، وأصبحت هذه الوصلة أساسية في كل حفل.

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بالإضافة إلى حفله الضخم على أرض الجامعة الامريكية والذي تميز بوجود الجانب الغربي الغنائي متمثلاً في المغني

البريطاني جيمس آرثر، والموسيقي العالمي ماهمت أورهان، وتميز الحفل بباقة غنائية مميزة من ألبوم "كل حياتي" بالإضافة إلى باقته الغنائية القديمة المفضلة لدى جمهوره ومنها"ميال، متخافيش، شوقنا، راجعين، عودوني".

وينتظره جمهوره في حفلين غنائيين أولهما على أرض الجامعة البريطانية بمدينة الشروق التي ستقام يوم الأحد 28 إبريل، والثانية على أرض جامعة الاهرام الكندية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم الأربعاء 1 مايو، ويقتصر الحضور على طلاب الجامعة فقط ولم يطرح أي تذاكر رسمية للجمهور العام.

فمازال دياب مع دخوله على أواخر الخمسينات من عمره قادر على العطاء والاستمرار بتفوق ونجاح وثبات وتجديد، وتقديم مايلائم مختلف الأجيال سواء في أغنيته أو إطلالته.