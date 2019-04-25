اليوم.. محمد عبده يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للكشف عن مفاجآت حفله

في ليلة استثنائية يعقد فنان العرب محمد عبده، اليوم، مؤتمراً صحفياً ضخماً، بفندق ماريوت. يعقد المؤتمر في تمام الساعة الـ7 مساءً، قبل حفله الغنائي الكبير المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ومن المتوقع أن يقدم الفنان محمد عبده في الحفل كافة أغاني ألبومه الأخير "يا غافية قومي" الذي لحن كامل أعماله الموسيقار طلال بالإضافة إلى أعمال ماضية شهيرة من ألحان طلال، بإشراف خالد أبو منذر، حيث يكشف فنان العرب محمد عبده الكثير من المفاجآت وتفاصيل الحفل خلال المؤتمر .

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