الأحد.. أنغام تلتقي جمهورها في دار الأوبرا المصرية

تستعد المطربة أنغام لحفلها الغنائي على المسرح الكبير في دار الأوبرا، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد المقبل،

28 أبريل، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ويعتبر هو الأول في دار الأوبرا بعد طرح ألبومها الجديد"حالة خاصة جدًا".

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يذكر أن أنغام أحيت أخيرًا حفلًا غنائيًا في السعودية بالعاصمة الرياض، وقدمت مجموعة من أغنياتها الخليجية، ومنها "لا تهجى، قلبي معي، مستحيل"، إضافة إلى باقة غنائية من ألبومها الأخير.