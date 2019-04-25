افتتاح لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019 رسمياً

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت رسمياً اليوم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019 في صالة مبادلة أرينا. وشهدت الجولة الافتتاحية منافسات حامية وسط مشاركة رياضيين من أكثر من 79 بلداً.

أبطال الجوجيتسو العالميون على بساط النزال في صالة مبادلة أرينا

وشهد اليوم الأول في البطولة منافسات حماسية بين المشاركين من الرجال والسيدات من حملة الأحزمة السوداء والبنية والبنفسجية والزرقاء بعمر تحت 30 سنة، في فئات الأوزان بين 49 و 110 كيلوجرام.

وحصدت البرازيل الحصة الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين ينتمون إلى 79 دولة وأكثر من 221 نادياً، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاركين، تليها روسيا وكازخستان.

القارات تتصارع فيما تشتد منافسات الجوجيتسو في عاصمة الإمارات

واختتمت اليوم الأربعاء منافسات الحزامين الأزرق والبنفسجي للرجال والسيدات، حيث حصد لاعبون من كل من البرازيل والفليبين وإيطاليا والسويد وإيطاليا مجموعة من الميداليات في فئات المسابقة المختلفة. كما حلت البرازيل في المركز الأول برصيد 16696 نقطة و16 ميدالية ذهبية و3 فضيات و12 برونزية، ودولة الإمارات في المركز الثاني برصيد 13642 نقطة وميداليتين ذهبيتين لكل من ريم عبدالله من نادي الوحدة للجوجيتسو عن فئة الحزام الأزرق وزن 49 كجم، وعمر الفضلي من فريق 777 عن فئة الحزام الأزرق وزن 62 كجم ، وثمان فضيات، وبرونزية واحدة، وروسيا في المركز الثالث برصيد 3472 نقطة وميدالية فضية واحدة وبرونزيتين. وحلت أندية أليانز من البرازيل برصيد 5048 نقطة و7 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وثلاث برونزيات في المركز الأول، ونادي الوحدة للجوجيتسو من الإمارات برصيد 3712 نقطة وميدالية ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزية في المركز الثاني ونادي العين للجوجيتسو من الإمارات برصيد 3624 نقطة وثلاث ميدايات فضية وواحدة برونزية في المركز الثالث.

وتعليقا ًعلى فوزها، قالت آني راميرز، اللاعبة الفلبينية الفائزة بذهبية الحزام البنفسجي لوزن 55 كيلوجرام: "هذه هي الذهبية الأولى لي بعد أربعة مشاركات في بطولة أبوظبي، وأنا في غاية السعادة والفخر بهذا الإنجاز الذي أهديه لطلابي من ذوي الإعاقة السمعية في بلدي الفلبين. لقد كان هذا الإنجاز خير بداية لموسم هذا العام وأنا أتطلع للمزيد من المشاركات والإنجازات".

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من جانبها، قالت مارغوت سيسيرللي، من نادي يونيتي للجيوجيتسو من إيطاليا، والتي حازت على ميدالية الحزام البنفسجي لوزن 62 كيلوجراماً سيدات: أنا سعيدة جداً بوجودي هذه المدينة الرائعة، فأبوظبي تحولت إلى عاصمة للجيوجيتسو، كما أن الإمارات تعشق هذه اللعبة وهو أمر شعرنا به منذ وصولنا. أنا أتطلع للمشاركة في منافسات العام المقبل في فئة الحزام البني/الأسود".

أما في التصفيات المؤهلة لمنافسات يوم الخميس في فئة الحزام البني، فقد تأهل لاعبون من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنغولا والسويد والبرازيل.

أما في الجولات التأهيلية الوطنية، فقد شارك المئات من اللاعبين واللاعبات من حملة الحزام الأسود للرجال والحزامين الأسود والبني للسيدات من كل من روسيا والبرازيل في منافسات حادة لحجز مقاعدهم في التصفيات المقررة يوم الخميس.

من جانبه، روى اللاعب البرازيلي جاو روكا، الذي حجز بطاقة التأهل لتصفيات يوم الخميس، حكاية مؤثرة عن مشاركته في البطولة، حيث قال أنه تعرض لهزة عنيفة بعد تشخيص إصابته بسرطان في عام 2017، وخضع للعلاج منذ ذلك الوقت، ولم يحصل على موافقة الأطباء على المشاركة إلا قبل موعد البطولة بشهرين فقط. وقال روكا: "بعد هذه التجربة الصعبة التي مررت بها، أنا في غاية السعادة بوجودي هنا وتأهلي للتصفيات أيضاً. علي الفوز بسبع منافسات للفوز باللقب، وقد ربحت ثلاثة منها حتى الآن، ولن أتوقف حتى أتوج باللقب".

جدول مباريات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019

يشهد يوم الخميس، ثاني أيام البطولة، منافسات حماسية في نهائي فئة الحزام البني رجال، في حين يتنافس حملة الحزام الأسود رجال وحاملات الحزامين الأسود والبني سيدات في فئات الوزن من 49 إلى 110 كيلوجرام للتأهل إلى نهائيات فئاتهم التي تقام يوم الجمعة.