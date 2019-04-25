خبر حزين لمحبي كرم بورسين وسيريناي ساريكايا

أعلنت صحف تركية، خبر انفصال النجمين كرم بورسين وسيريناي ساريكايا بعد علاقة استمرت 3 سنوات.
وكان برنامج "الصفحة الثانية" الذي يعنى بأخبار الفنانين، قد أكّد خبر انفصال النجمين، وكتبت صحف تركيا "انتهى العشق الكبير".
ولم يذكر أي سبب وراء انفصال الحبيبين.
وخلال وجودها في مناسبة عامة، سئلت ساريناي عن حقيقة انفصالها عن كرم فقالت " لنتحدث في وقت آخر"، فسألها الصحافيون "هل يعني هذا الردّ تأكيد للشائعة؟" فردّت "ستستمرون في السؤال عن هذا الأمر، اسألوا في وقت آخر، الآن ليس مكانه أبداً.. شكراً".
من جهته، التزم كرم الصمت ولم يؤكد الخبر أو ينفيه.
يذكر أن علاقة الثنائي كانت تسير بشكل جيد، وكان المتابعون ينتظرون منهما إعلان خبر خطوبة قريباً، فجاء خبر الانفصال صادماً.
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