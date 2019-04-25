بالصور: اختيار ياسمين صبري سفيرة للمرأة الأفريقية

أختيرت الفنانة ياسمين صبري سفيرة للمرأة الأفريقية ضمن فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي لتمكين المرأة، وقد نشرت صورة من درع التكريم، عبر حسابها على بموقع انستقرام، وعلقت عليه قائلة: إنه لشرف، المرأة أجمل مخلوقات الله، يجب احترامها في منزلها أو عملها ومن المجتمع.

ياسمين اختيرت سفيرة للمرأة الأفريقية، بحضور وزراء وشخصيات عامة من مختلف أنحاء المنطقة العربية والقارة الأفريقية، تتويجًا لنشاطها كسفيرة لحملة "أنتِ الأهم"، وتقديرًا لجهودها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، حيث شاركت في فعاليات عدة ومشروعات خيرية وتنموية، بجانب تكريم أكثر من سيدة أعمال أخرى.

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جائزة ياسمين صبري

قالت ياسمين صبري خلال تكريمها: شكرًا على الحضور، وشرف كبير لي أن أتلقى مثل هذه الجائزة المهمّة، وأن يتم ترشيحي كسفيرة المرأة الأفريقية، أنا ممتنة جدًّا للتقدير الذي تلقيته لعملي المجتمعي فى حملة (أنتِ الأهم)”.

تابعت ياسمين: تُعتبر حملة (أنتِ الأهم) أكبر حملة لنصرة المرأة في العصر الحديث، حيث تهدف إلى تمكين المرأة صحيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، فقد قامت الحملة بالعديد من المشاريع والفعاليات، بهدف توعية وتمكين المرأة العربية والأفريقية، والدفاع عن حقوق المرأة، ومناهضة أشكال العنف والتمييز، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.