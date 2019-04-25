طليقة أحمد إبراهيم: راجل محترم ولم يتخلّ عنّا

نشرت ياسمين عيسى، طليقة أحمد إبراهيم، رسالة عبر حسابها على إنستقرام، قالت فيها:

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«أحب أوجه للميديا والصحافة والناس رسالة خاصة، بالنسبة للفيديو المنتشر في عيد ميلادي وسط أهلي وأصحابي، غير صحيح ما تم نشره إنى أوجه رسالة لأحمد بأغنية معينة، فيه ٥ أغاني اشتغلوا وقت التورتة، ومش عارفة ليه مسكتوا في الأغنية دي علشان يتعمل منها بوست أو منشن أو تاج ليه أو ليا»، وأضافت ياسمين في رسالتها: «أولاً أنا وأحمد علاقتنا كويسة وراجل محترم، ولم يتخلى عن مسئوليته تجاهي وتجاه أولاده في أي لحظة كعادته، وكفاية مغالطة ومزايدة وتعليقات على حياتنا الشخصية، وتجاوز في الألفاظ السخيفة، وأي تعليق غلط أو مستفز، بيضر ولادنا.. كفاية بقى».

وجاء ذلك بعدما قيل عن توجيهها رسالة لطليقها من خلال أغنية «أشوف فيك يوم» لأصالة، التي تجمعها بها صلة قرابة.