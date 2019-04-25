براءة الإعلامي الكويتي شعيب راشد من تهمة الفسق والفجور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل الإعلامي الكويتي شعيب راشد، على حكم بالبراءة من الدعوى المقامة ضده من جانب وزارة الداخلية الكويتية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، في إحدى حلقات برنامجه ”سوار شعيب“، والتي حملت عنوان “علاقات غير شرعية”.

الإعلامي الكويتي عبر عن سعادته الشديدة بهذا الحكم، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “لله الحمد حصلت على البراءة من الدعوى المرفوعة ضدي من وزارة الداخلية الكويتية “التحريض على الفسق والفجور” في حلقة “علاقات غير شرعية” من #سوار_شعيب”.

وأضاف: “أشكر القضاء الكويتي على انصافي، وأشكر “الداخلية” على لجوءها القانوني للفصل في إدعائها، واللجوء إلى القضاء خطوة حضارية، كما أشكر المحامي الفذ حسين العبدلله الذي قام بجهد رائع هو وفريقه.

وتابع: “والشكر موصول لفريق #سوار_شعيب الذي حورب على جميع الأصعدة ولم يقف وصور بعدها الموسم الثالث كاملاً ثم الرابع”.

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وأعاد نشر الحلقة، على “تويتر”، وقال: “فخور جداً بهذا المشهد القانوني، ولا للتعسف وتقييد النص الإعلامي أو فرض رقابة سابقة على أي نشاط فني، ومع القضاء فإنه ملجأنا جميعاً بعد الله.. وفخور أكثر بهذه الحلقة التي لامست واقع اجتماعي مهم”.

واستطرد: ” أذكر حينها موقفاً طريفاً ومطالبة ساذجة من أحد نواب مجلس الأمة الذي إعترض على الحلقة قائلاً: “يا حكومة سكرو اليوتيوب، والطريف أنه قبلها بسنوات عارض تقييد اليوتيوب لأن التلفزيون لا يستضيفه واليوتيوب متنفسه الوحيد”.

واختتم كلامه بقوله: “وفي النهاية شكراً لكل من دعمنا وتابعنا.. الطريق لم يكن سهلاً على الإطلاق، انتظاركم للحلقات كان دافعنا ودفاعكم عنا كان الوقود #سوار_شعيب قصة لا تنتهي”.