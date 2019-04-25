فيديو طريف لحراس الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون قبل نزوله من قطاره المصفح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر عدد من طاقم حراسة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في مقطع فيديو طريف، أثناء تواجدهم برفقة الرئيس في العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مقطع الفيديو أظهر لقطة طريفة وغريبة لطاقم الحراسة الخاص بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهم يمسحون أبواب القطار المصفح الذي كان يستقله لدى وصوله إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية.

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الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، كان قد وصل إلى المدينة عبر قطاره الشهير، من أجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.. وأظهر الفيديو عدد من الحراس، وقد نزلوا من القطار قبل أن يتوقف، فيما توجه عدد منهم لتنظيف المقابض والباب الذي يخرج منه زعيم كوريا الشمالية.

كان قد شوهد عدد كبير من الحراس وهم يركضون بجانب سيارة الزعيم على الجانبين في موقف مشابه لذلك في إحدى يارات كيم جونج أون الخارجية أيضا من قبل، فيما بدا أنه أسلوب متبع لحمايته.

وكالة الإعلام الروسية، كانت قد نقلت عن مسئول حكومي محلي لم تحدد هويته، قوله: إنه تم الترحيب بكيم، الذي وصل على متن قطار مصفح إلى محطة خاسان الروسية الحدودية، بالورود وهدايا تقليدية من الخبز والملح.