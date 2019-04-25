كنز صدام حسين المدفون حديث العراقيين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تنتهي الأنباء والأسرار التي يتداولها عدد كبير من العراقيين عن حقبة الرئيس الراحل صدام حسين، من حين إلى آخر.

النائب عبد الأمير الدبي، عضو البرلمان العراقي، زعم عن وجود مفاجأة تتعلق بأموال أسرة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.. قائلا: إن قصي صدام حسين، نجل الرئيس العراقي الأسبق، كان قد دفن 200 مليون دولار في سجن “نكرة السلمان” بمدينة السماوة جنوبي العراق.

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ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية نقلا عن موقع “السومرية نيوز”، فإن الدبي كتب في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” منسوب له: إن أكثر من 200 مليون دولار مدفونة في سجن “نكرة السلمان” بالسماوة من قبل قصي صدام حسين، سرقت من قبل عصابة دولية.

البرلماني العراقي، طالب القائد العام للقوات المسلحة بإجراء فوري.. مضيفا: إنني اتصلت بمكتبه الخاص ولم يرد عليّ أحد.

نجلا صدام حسين، عدي وقصي، كانا قد لقيا حتفهما على يد القوات الأمريكية بعدما هاجمت منزلا في مدينة الموصل كانا يختبئان فيه يوم 22 يوليو عام 2003.