شاهد صورة المخطط لعملية اغتيال باراك اوباما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف موقع هيئة الغذاعة البريطانية “BBC”، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” ذكر أن الزعيم المشتبه به لجماعة أمريكية مسلحة في مدينة نيو مكسيكو، تباهى بخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

“BBC” ذكرت أن لاري ميتشيل هوبكنز، البالغ من العمر 69 عاما، خطط أيضا هو وجماعته “الوطنيون المتحدون الدستوريون” لاستهداف هيلاري كلينتون والملياردير جورج سوروس، وفقا لمعلومات حصلت عليها “إف بي آي”.

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ولم يتضح متى أدلى هوبكنز بهذه التعليقات، التي وردت في وثائق قضائية تم الكشف عنها هذا الأسبوع.. وينفي محامي هوبكنز هذه الاتهامات.

المحامي كيلي أوكونيل، قال في تصريحات لشبكة “إن بي سي نيوز”: إن موكله يقول إنه أمر عار عن الصحة تماما أن هذا ما كانوا يخططون له، لا توجد أي مخططات لذلك.

هوبكنز مثل أمام المحكمة في لاس كروسيز في ولاية نيو مكسيكو، حيث يواجه اتهاما بأنه مدان سابق يحوز أسلحة وذخيرة، بعدما أُلقي القبض عليه بعد أيام من تصدر اسم جماعته عناوين الصحف لاحتجازهم مهاجرين في الصحراء بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية.

ويواجه هوبكنز عقوبة تصل إلى السجن عشرة أعوام وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، بحسب صحيفة “لاس كروسيس صن نيوز”.