مداعبة بالأسلحة بين أنوشكا شارما وزوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رغم أن لاعب الكريكيت فيرات كولي يعاني من التزامات العمل، لكنه من الواضح أنه يمضي بعض الوقت مع زوجته، الممثلة أنوشكا شارما، وغالبًا ما يُشاهد الزوجين في أثناء زيارة المواقع الغريبة، أو في مشاركات لطيفة على السوشيال ميديا.

وعلى الرغم من أن الزوجين ربما يتمتعان بمواهب مميزة خاصة، يبدو أن فيرات كولي قد يسرق قريبًا بعض الأدوار السينمائية من أنوشكا بتمثيله.

شارما وزوجها فيرات كولي شوهدت مؤخرًا في معركة بالأسلحة النارية، للأسف، كان كولي غير مسلح، مما استدعى أصابته، وهي تمسك مدفعًا بالليزر في مقطع فيديو طريف شاركته صفحة تهتم بأخبار الممثلة، يبدو أن المقطع قد تم تصويره داخل ممر ألعاب.

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وفي سياق مختلف، من الواضح أن أنوشكا تستمتع بوجودها إلى جوار زوجها سواء في المدرجات تشجعه أو في رحلاتهما التي لا تنقطع، لذلك لم تعلن عن فيلمها التالي بعد Zero الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي.

يذكرنا بهذه المقابلة عندما انفتحت فيرات حول الشعور بالرضا مع أنوشكا وكيف يستمتع بقضاء الوقت معها. “أعتقد أن

كان الزوجان قد عقدا قرانهما منذ عامين في حفل زفاف في توسكانا بإيطاليا، وهو الحدث الذي خلق ضجة وطنية ضخمة وتدفقت تعليقات نشطاء ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي على الصور الأولى للاحتفالات.