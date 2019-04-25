جاكلين فرنانديز تطل عبر نيتفليكس مع «Mrs Serial Killer»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مع اكتساب المنصات الرقمية شعبية كبيرة في العالم بالوقت الحالي، حيث باتت تلك المنصّات ضرورة حتمية لكي يحافظ الممثلون وأهل الفن في الوقت الحالي على نجوميتهم من الانزواء، وذلك باستغلال فرص الظهور عليها إلى جانب أعمالهم في التليفزيون والسينما.

ممثلة بوليوود جاكلين فرنانديز تعتبر أحدث ممثلة تقوم بأول تعاقد رقمي لها، حيث سيتم ظهور ممثلة “Race 3” قريبًا في فيلم “Mrs Serial Killer”، الذي يعرض على المنصة الشهيرة نيتفليكس Netflix.

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في إعلانها عن النبأ على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter يوم الأربعاء 24 ابريل، شاركت صورة بالأسود والأبيض لها وهي ترتدي وشاح على رأسها، وكتبت جاكلين قائلة: “أزف إليكم نبأ الإعلان عن فيلمي “Mrs Serial Killer”، على منصة Netflix India، سيكون هذا ممتعًا”.

ويُشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2020، سيكون هناك ما لا يقل عن 15 الأفلام هندي اصلي جديد- مثل “معلم الموسيقى “، “الكوبالت الأزرق “، “عيدان “، “ابستارتس”و”بلبل “—ستكون متاحة لمشتركي نيتفليكس في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، تواصل جاكلين تصوير أحدث أعمالها في بوليوود بجانب النجم سوشانت سينغ راجبوت في فيلم سينمائي مثير بعنوان “درايف”. هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها سوشانت مشاركة مساحة الشاشة مع جاكلين، ومن المقرر أن يعرض الفيلم الذي أخرجه تارون مانسوخاني على الشاشات الكبيرة يوم 28 يونيو 2019.