فيديو.. شاروخان يتحول الى مُغني راب للمرة الأولى بسبب الانتخابات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن “الراب والهيب هوب” بالتأكيد تتحول لكي تكون الخيار الرئيسي للتواصل مع الناخبين في هذا الموسم الانتخابي في الهند.

فـ بعد أطلاق الأحزاب السياسية لعدد من الأغاني الموسيقية سواء الشعبية أو الغربية، أتى الدور على نجم بوليوود شاروخان لـ يغني للمرة الأولى موسيقي الراب في محاولة لتشجيع الناس على التصويت

شارك شاروخان على صفحة شركته الإنتاجية Red Chillies Entertainment بموقع التواصل الاجتماعي instagram اغنيه بعنوان “Karo Matdaan” (و تعني بالهندية تصويتك)، حث فيها جماهيره ومتابعيه على النزول بقوة والمشاركة في العملية الانتخابية.

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في 13 مارس، طلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في نداء نشره عبر “تويتر”، من شاروخان، واميتاب باتشان، وكاران جوهر، من بين آخرين، ان “يضمنوا بشكل خلاق وعيا عاليا بالناخبين ومشاركتهم في الانتخابات المقبلة”.

من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء 32 ابريل، بالأغنية التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لشاروخان، ونوه عن قوة دور الفن في خدمة الديمقراطية والمجتمع، وأضاف مودي: أنا على يقين من أن الشعب الهندي، خاصةً الناخبين لأول مرة، سوف يصغون لندائك ويخرجون للتصويت.

في سياق مختلف، كان شاروخان قد سافر إلى الصين للمشاركة في فاعليات مهرجان الصين الدولي للأفلام والذي اختتم مؤخرًا بعرض أحدث أفلام شاروخان فيلم Zero، الذي يعد واحد من خمسة أفلام هندية تم اختيارها لكي تعرض في مهرجان بكين الدولي للأفلام في عام 2019.