صور.. أرجون رامبال يعلن عن حمل صديقته جابرييلا ديميتريادس

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلن الممثل الهندي أرجون رامبال يوم الثلاثاء 22 أبريل أنه يتوقع طفلًا من حبيبته عارضة الأزياء والممثلة الجنوب إفريقية جابرييلا ديميتريادس، عبر مشاركة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

الممثل البالغ من العمر 46 عامًا علق على صورة له ولجابرييلا التي عملت أيضًا في فيلم بوليوود “Sonali Cable”، وهي ترتدي ثوبًا تتباهى فيه ببطنها المنتفخ، قائلًا: “لقد كُتب عليك أن تبدأ من جديد، شكرًا لك يا عزيزتي على هذا الرضيع”.

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سيحتل هذا الطفل القادم الترتيب الثالث لأرجون رامبال، كان الممثل قد تزوج في وقت سابق من ملكة جمال الهند السابقة ميهر جيسيا من عام 1998 إلى عام 2018، ولديهما ابنتان - ماهيكا ومايرا -، وقد انفصل الثنائي العام الماضي بعد رحلة زوجية طويلة استمرت 20 عاماً.

أرجون رامبال وحبيبته الموديل الجميلة جابرييلا ديميتريديادس غير متزوجين، ومع ذلك، يبدو كلاهما سعيدًا جدًا خاصة بعد الإعلان عن قدوم ثمرة حبهما.

في سياق ذات صلة، يُعرف أرجون رامبال بأنه أحد أفضل ممثلي بوليوود، قدم الممثل الذي ولد في 26 نوفمبر 1972 العديد من الأفلام التي سجلت نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر مثل: Rock On! Ra. One، Dil Hai Tumhaara، Dil Ka Rishta وغيرها.