صور.. حفل زفاف الممثل الهندي شاراد مالهوترا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عقد الممثل التلفزيوني شاراد مالهوترا قرانه وزفافه على خطيبته ريبسي بهاتيا في حفل زفاف مزدوج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتدي العريس ثوب أبيض مع شال وردي اللون، بينما بدت العروس جميلة في زي هندي تقليدي باللون الوردي.

جمع الاحتفال مراسم الزفاف السيخي والهندوسي معًا، حيث جرى الاحتفال الأول وفقا للعادات الهندوسية، يليه حفل استقبال، وسبق الحفل، إقامة حفل خطوبة “سانجيت”، حضره أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، ارتدى فيه شاراد زي بلون الباستيل، بينما ارتدت عروسه ريبسي فستان أزرق مع مجموعة مجوهرات رائعة.

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كان الممثل قد صرح لـ “هندوستان تايمز” في مقابلة سابقة: “لقد كنت دائمًا خائفًا من الزواج والعالم يعرف ذلك، أحب الالتزام لكن فكرة الزواج دائما أرعبتني، والآن بعد أن عقد قراني، الجميع يشعرون بالصدمة، لقد رأيت بعض الزيجات السيئة ولكن معظم الأفكار السيئة قد تكون في رأسك فقط، سأتزوج وكلى طاقة إيجابية”.

وفي حديثه عن خطط زفافه، قال شاراد: “أشعر أن الأشياء الجيدة في الحياة تحدث فجأة، هناك الكثير من الإثارة والعصبية والسعادة مع اقتراب موعد الزفاف، هناك الكثير يحدث بشكل عملي، ويضاف إلى كل هذا، الاستعدادات لحفل الزفاف، الجميع ينتظر زواجي، بمن فيهم أنا “.

شارك شاراد في المسلسل التلفزيوني Banoo Main Teri Dulhann واستمرت في لعب دور البطولة في Bharat Ka Veer Putra - Maharana Pratap، وهو يلعب حاليًا دورًا رئيسيًا في مسلسل Muskaan الذي يتم عرضه على القناة التلفزيونية الهندية المدفوعة Star Bharat.