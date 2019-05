محمد رمضان ونبيل شعيل يتشاركان “زلزال”

View this post on Instagram

زلزال تشرفت بوجودي مع حبيبي وصديقي النجم الكبير محمد رمضان بغناء تتر مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان، حلا شيحه ماجد المصري، نسرين أمين ومنى عبدالغني، وهو من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر#نبيل_شعيل #محمد_رمضان #مصر #الكويت #مسلسلات_رمضان