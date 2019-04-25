محمد رمضان ونبيل شعيل يتشاركان “زلزال”

يخوض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني ضمن مسلسله الجديد بعنوان “زلزال”، وهو من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي. كما يشارك محمد في البطولة نخبة من نجوم الشاشة المصرية ابرزهم حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني وغيرهم، ومن المنتظر ان يعرض المسلسل عبر قناة “mbc”.

اما مفاجأة هذا العمل هو ان الشركة المنتجة استعانت بالمطرب الكويتي نبيل شعيل لغناء تتر مسلسل “الزلزال”.

هذا الخبر السعيد زفه رمضان الى جمهوره ومتابعيه على موقع انستغرام، حيث نشر مقطعا من الأغنية، ارفقه بالقول: “تشرفت بوجود صوت صديقي النجم الكبير نبيل شعيل، على تتر مسلسل زلزال، تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، إخراج العبقري إبراهيم فخر”.

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من جهته، نشر الفنان نبيل شعيل مقطعا من الاغنية على حسابه عبر موقع انستغرام، ارفقها بالقول: “تشرفت بوجودي مع حبيبي وصديقي النجم الكبير محمد رمضان بغناء تيتر مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، وهو من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر“.

اما بالنسبة لجمهور النجمين، فقد عبروا عن حبهم وحماسهم لمشاهدة المسلسل الذي تدور احداثه في اطار شعبي، ومن المتوقع ان يحصد نسبة مشاهدة عالية خلال عرضه في شهر رمضان المبارك.

لسماع الاغنية: