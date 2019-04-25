شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 48 ساعة من طرحه فى بعض الدول حول العالم.. تسريب Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تسريب فيلم Avengers: Endgame بعد طرحه أمس الأربعاء بمصر، وبعض الدول حول العالم، حيث تم رفع الفيلم كاملا على أحد المواقع غير الشرعية، بعد تصويره باستخدام كاميرا هاتف ذكى، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحول العالم غدا الجمعة.

الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور.، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلي، كارين جيلان، جيرمي رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

Advertisements