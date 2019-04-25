شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الفيلم المصرى "فخ" المشارك فى "أسبوع النقاد" بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى، فى دورته الـ72 هذا العام التى تنطلق 15 مايو المقبل، وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، عن الأفلام المشاركة بأسبوع النقاد الـ58، فى حضور نخبة من النقاد والسينمائيين حول العالم، وكان ضمن الأعمال المختارة الفيلم المصرى "فخ" للمخرجة ندى رياض، وينافس 9 مشاريع سينمائية أخرى على جائزة أفضل فيلم قصير.

فى السطور التالية إليك 5 معلومات عن فيلم "فخ" ممثل مصر فى أسبوع النقاد الـ58 بمهرجان كان السينمائى الدولى:

1 - الفيلم يلقى الضوء على أنواع من المعاناة تتعرض لها المرأة.

2- تدور أحداث الفيلم حول شاب وفتاة يجتمعان معا فى منتجع بحرى منعزل، وخلال ذلك تتعرض الفتاة التى تنتمى للطبقة العاملة للحصار وتسلط الشاب.

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3- الفيلم من تأليف مخرجته ندى رياض التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع المنتجة إيفا شالنبيك، والمنتج المساعد فى مصر أيمن الأمير.

4 - الفيلم حاصل على جائزة دعم الفيلم القصير على هامش فعاليات الدورة الـ67 لمهرجان برلين السينمائى الدولى العام قبل الماضى، وتقدر قيمتها بنحو 60 ألف يورو.

5- ندى رياض لها تجارب إخراجية أخرى، آخرها الفيلم التسجيلى الطويل "نهايات سعيدة" الذى قامت ببطولته أيضًا، و يتناول قصتها الذاتية إذ تتمسك بحبيبها وبلادها معًا فى ظل الأحداث السياسية المتصاعدة، فى الفترة بين عامى 2011-2013، وكان لتلك المتغيرات أبلغ الأثر فى قرارهما بالبقاء فى مصر، بينما قرر آخرون السفر للخارج، كما شاركت ندى رياضة كممثلةَ فى الفيلم الروئى "أوضة الفيران".