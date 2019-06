"أفنجرز" يحطم الأرقام القياسية بالصين.. 107 ملايين دولار في يوم

نجح فيلم Avengers: Endgame "أفنجرز: إندجيم" في كسر الأرقام القياسية في الصين، بعد تمكنه من حصد 100 مليون دولار في افتتاحية عرضه، الأربعاء.

ويتوقع خبراء شركة ديزني (المنتجة للفيلم) أن تتجاوز إيرادات الفيلم بعد يوم من عرضه، حاجز الـ107 ملايين دولار أي ما يعادل 719 مليون يوان صيني، ليحقق أعلى افتتاحية عرض لفيلم في التاريخ، متجاوزا إيرادات الفيلم الصيني Monster Hunt 2 "صيد الوحوش"، الذي حقق 59.6 مليون دولار، حتى الآن.

ووفقا لمجلة "فارايتي" الأمريكية، لا يعد هذا الرقم القياسي الوحيد الذي حققه الفيلم، إذ نجح في بيع رقم خيالي من التذاكر قبل عرضه بالسينمات، حيث جمع 110 ملايين دولار قبل طرحه في الصين، الثلاثاء الماضي.

وتتوقع شركات بيع التذاكر إلكترونيا أن يحقق الفيلم أكثر من 500 مليون دولار في الصين وحدها، ليحصل بذلك على المرتبة الرابعة في قائمة الأفلام الأعلى مبيعا في تاريخ الصين، والتي تشمل: Wolf Warrior II "المحارب الذئب2" محققا 5.68 مليار يوان صيني، وThe Wandering Earth "الأرض المتجولة، محققا 4.66 مليار يوان صيني، وOperation Red Sea "عملية البحر الأحمر" محققا 3.65 مليار يوان صيني.

وذكرت "فارايتي" أن فيلم The Fate of the Furiousكان أكثر الأفلام الأجنبية حصدا للإيرادات في الصين، حيث جمع 393 مليون دولار، أي ما يعادل 2.67 مليار يوان صيني.

وتدور أحداث الفيلم حول محاولات فريق المنتقمين الثأر لهزيمتهم الثقيلة على يد الشرير ثانوس، الذي قتل نصف الكائنات الحية في صراعهم السابق.