شكرا لقرائتكم بعد حريق نوتردام.. اقتراح فرنسي بشأن "التراث المهدد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتحاد الأوروبي إنشاء "آلية تعاون للتراث الأوروبي المهدد" على ما أفاد مصدر حكومي أوروبي.

وقالت سكرتيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو موشالان لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، "التراث لا يدخل في الصلاحيات الأوروبية لذا بادر الرئيس (ماكرون) إلى توجيه رسالة إلى نظرائه يقترح فيها عليهم إنشاء آلية تعاون للتراث الأوروبي المهدد تهدف إلى تقديم المساعدة وتشارك المهارات".

وأضافت المسؤولة الحكومية "عندما يحصل حريق كبير في أوروبا قد تسمح هذه الآلية بإعارة طائرات لمكافحة الحرائق بين دول الاتحاد مع شبكة خبراء بالتصرف عند الحاجة".

وقال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير "ندعو جميع نظرائنا الأوروبيين ووزراء الثقافة والشؤون الأوروبية إلى الاجتماع في فرنسا في الثالث من أيار/مايو. فإلى جانب المهارات والوسائل الإضافية، سنستغل فرصة أيضاً تمكننا من الاستفادة من خبرة جيراننا لإعادة بناء نوتردام".

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وأضاف "أمام الصدمة العاطفية المسجلة والسخاء الذي شعرنا به علينا معاً أن نحسن سياساتنا المتعلقة بإدارة التراث في بلداننا وعلى الصعيد الأوروبي لاحقاً".

وأوضحت أميلي دو موشالان أنه سيطلب من الوزراء الأوروبيين في الثالث من أيار/مايو إلى "عرض مبادرات ابتكارية وتشاركية" و"موقع أو اثنين من بلدهما يمثلان الإشعاع الأوروبي وهما مهددان".

وتمنى الوزير أن "يتمكن شباب أوروبيون من المشاركة" في ترميم نوتردام.

ووعد الرئيس ماكرون بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام المبنية على الطراز القوطي التي اجتاحها حريق مساء الاثنين.