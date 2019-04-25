شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أغانى ألبوم هشام عباس الجديد قبل طرحه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هشام عباس من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يعمل هذه الأيام على مكساج وماستر الأغانى من خلال تواجده فى أحد الاستوديوهات، تمهيدا لطرحه فى موسم الصيف المقبل، والألبوم يضم 16 أغنية.

ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد الجديد الجديد: "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفتره اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.

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والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما.

ويقدم هشام عباس حالياً برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة يستضيف فى العديد من نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.