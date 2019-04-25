شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حاكم الشارقة يزور منزل أجداد حسين الجسمى بعد ترميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منزل والد وأجداد الفنان الإماراتى حسين الجسمى "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، فى منطقة شرق التراثية بمدينة خورفكان، مسقط رأسه.



حسين الجسمى يستقبل حاكم الشارقة فى بيت أجداده

ورافق حاكم الشارقة، خلال زيارته كل من الشيخ سعود بن صقر القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى، ولى عهد ونائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ ومسئولى إمارة الشارقة، حيث جاءت الزيارة بعد بعد أن أعاد الفنان ترميم المنزل بهدف المحافظة على هذا الإرث التراثى التاريخى لأجداده وللمدينة، والذى بّنى فى عام 1845 وأعيد ترميمه فى عام 2016، حيث أثنى حاكم الشارقة على هذه الخطوة فى المحافظة على هذا الإرث العمرانى الذى بنته أيدى الآباء والأجداد بجهودهم وسواعدهم.

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حسين الجسمى يقبل رأس حاكم الشارقة خلال الزيارة

ومن جهته، أكد حسين الجسمى، الذى اعتبر هذه الزيارة تشريفاً وفخراً وهيبة، على سعادته وفرحه بحضور الشيوخ إلى منزل أجداده، وقال "هنا بيت والدى وأجدادى رحمهم الله، وهنا كان مولدى ونشأتى، هنا القلب النابض لحياتى، تشرفت وافتخرت أنا وأخوانى باستقبال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ سعود بن صقر القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومعهم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى، ولى عهد ونائب حاكم الشارقة، فى هذا البيت التاريخى لعائلتى الذى رممته لتستمر قيمته وهيبته الشاهدة لحياتنا فى مدينتى الحبيبة خورفكان"، مضيفاً بحديثه عن الزيارة "حضوركم وتشريفكم هيبة وفخر أضاف الكثير لتاريخ هذا الإرث التاريخى الذى تعلمنا حبنا لكم فيه".