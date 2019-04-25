شكرا لقرائتكم خبر عن مارك روفالو: جميع أبطال Avengers End game يموتون فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عرض الجزء الرابع والأخير من سلسلة مارفل الأشهر Avengers، العمل الذى يأتى باسم "Avengers: End game"، لا يجب أن ننسى كشف الممثل الأمريكى "مارك روفالو" الذى يؤدى دور Hulk نهاية الفيلم، أو أن ذلك من الممكن أن يكون طريقة تشويقية جديدة منه للعمل.

وكشف "روفالو" فى برنامج، من قبل، لن ينتهى الأمر بشكل جيد للأبطال الخارقين، وأن الجميع من الممكن أن يموتون مع نهاية أحداث الفيلم.

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وكانت قد أشارت تعليقات "روفالو" إلى أنه مع نهاية تصويرهم للعمل، لم يكونوا على علم بمن يعيش ومن يموت، وهى تعد نقطة رئيسية للجزء الذى سيبدأ عرضه اليوم، خاصة مع فناء العديد من الشخصيات مع نهاية الجزء الثالث Avengers: Infinity War، ليزيد من غموض الفيلم، عن كيفية إحياء هذه الشخصيات من جديد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.