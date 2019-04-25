شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار إجمالى إيرادات افتتاحية Avengers: Endgame فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الجزء الرابع والأخير من فيلم Avengers: Endgame فى الصين بالأمس، وحقق إيرادات تخطت الـ 100 مليون دولار منذ طرحه منتصف ليل الثلاثاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

Avengers: Endgame

الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلي، كارين جيلان، جيرمي رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

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واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.