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شكرا لقرائتكم خبر عن زى كل سنة.. آسر ياسين يحتفل بالانتصارات الوطنية بصورة مع جده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يدع أغلب النجوم المناسبات الوطنية إلا بكتابة بعض كلمات التهنئة للشعب المصرى على "السوشيال ميديا" سواء كانت انتصارات أكتوبر أو عيد تحرير سيناء، والذى تمر ذكراه اليوم.
آسر ياسين واحد من نجوم "السوشيال ميديا" لا يدع أى مناسبة وطنية تمر، إلا ويحرص على الاحتفال بها لكن على طريقته الخاصة، حيث يقوم بنشر صورة له مع جده لواء أركان حرب فؤاد ياسين، الذى رحل عن عالمنا الفترة الماضية.
اسر ياسين مع جده
آسر ياسين وجده
آسر يحرص فى كل مناسبة وطنية أن يفخر بإنجازات جده، وخوضه حروبا مهمة مثل حرب أكتوبر وقتاله دفاعا عن أرض هذا الوطن، وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء اليوم، نشر آسر صورة مع جده معلقا عليها "فى كل بيت فى بطل حارب علشان سيناء ترجع لينا.. تعيشوا وتفتكروا.. وحشتنى يا جدو.. لواء أركان حرب فؤاد ياسين".
آسر ياسين
جد آسر ياسين
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