شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. كواليس يسرا وعمرو دياب فى "ضحك ولعب وجد وحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمال الديكور والإضاءة ينتشرون فى المكان، يسرا فوق السرير تستعد للمشهد وعمرو دياب منهمكا فى حفظ دوره، كواليس نشاهدها لأول مرة لأحد أصعب مشاهد فيلم ضحك ولعب وجد وحب، الذي حقق ضجة كبيرة عام 1993، أي قبل قرابة الـ26 عاما من اليوم.

الفيديو النادر نشره المخرج جميل المغازي عبر قناته على يوتيوب، ويظهر فيه المخرج طارق التلمساني "مخرج الفيلم"، وهو يقود فريق العمل ليقدم أحد المشاهد المثيرة فى "ضحك ولعب وجد وحب"، حينما جلس عمرو دياب أمام يسرا بعد ان أجهضت نفسها فى رحلة حبهما الصعبة.

يظهر في المشهد عمرو دياب وهو يحاول حفظ دوره بصعوبة، بينما تقوم يسرا بتقديم مشهدها دون أوراق مكتوبة، وتفاجئ عمرو دياب حينما يسألها عن أبنه بكلمة صادمة "مين قالك إنه أبنك؟".

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الفيلم الشهير كان يحكي عن أدهم "عمرو دياب" الطالب المتهور الذي يرتبط بالغانية عائشة "يسرا" قبل أن يقع فى حبها وتحمل منه، ثم أن تقرر إجهاض نفسها بضغوطات من والد أهم ليقرر أدهم الهجرة للخارج.

يعدل بعد هذا أدهم عن فكرة الهجرة بضغوطات من أصدقائه ثم يشترك معهم فى حرب أكتوبر، ويعود ليتزوج عائشة التي تتحول لربة منزل ويصبح هو رجل أعمال، وينجبا ابنة جميلة.

ويعتبر ضحك ولعب وجد وحب، هو الفيلم الوحيد الذي لم يقدم فيه عمرو دياب أي أغاني، وهو من الأفلام القليلة التي يقوم ببطولتها مطرب شهير، ويمر الفيلم بالكامل دون غناء من قبل البطل، واشترك فى بطولة الفيلم مع عمرو دياب ويسرا، النجم عمر الشريف وحنان ترك، وحسين الشربيني، وسناء يونس، وعلاء ولي الدين، وأحمد آدم.