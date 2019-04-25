الأحد.. أنغام تلتقي بجمهورها في دار الأوبرا المصرية

تستعد المطربة أنغام، لحفلها الغنائي على المسرح الكبير في دار الأوبرا، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد القادم الموافق 28 أبريل بقيادة المايسترو هاني فرحات، ويعتبر هو الأول في دار الأوبرا بعد طرح ألبومها الجديد الموافق 28 أبريل بقيادة المايسترو هاني فرحات، ويعتبر هو الأول في دار الأوبرا بعد طرح ألبومها الجديد"حالة خاصة جداً". Advertisements يذكر أن أنغام قد أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً في السعودية بالعاصمة الرياض، وقدمت مجموعة من أغنياتها الخليجية ومنها "لاتهجى، قلبي معي، مستحيل"، بالإضافة إلى باقة غنائية من ألبومها الأخير.

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