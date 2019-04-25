اقتربت أغنية "بنت أكابر" للفنانة أصالة من حاجز الـ10 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: أبو نعمة، ألحان:محمود الخيامي، توزيع: علي فتح الله، وحملت الأغنية الطابع الصعيدي في موسيقاتها وكلماتها.
يذكر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر "بنت أكابر" لأصالة تقترب من المليون العاشر عبر "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.