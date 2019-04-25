"بنت أكابر" لأصالة تقترب من المليون العاشر عبر "يوتيوب"

اقتربت أغنية "بنت أكابر" للفنانة أصالة من حاجز الـ10 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: أبو نعمة، ألحان:محمود الخيامي، توزيع: علي فتح الله، وحملت الأغنية الطابع الصعيدي في موسيقاتها وكلماتها.

يذكر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية

بالعاصمة الرياض، وقدمت مجموعة من أغنياتها الخليجية أبرزها أغنية "أوقات"، إضافة إلى مشاركتها الغنائية مع الفنان الكبير عبادي الجوهر في أغنية "قالوا ترى" التي شهدت تصفيقا وتفاعلا مبهرا من حضور الحفل.