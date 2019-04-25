مادونا تفاجئ الجميع وتلعق قدم مالوما في كليب Medellin

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:55 مساءً - طرحت النجمة العالمية ​مادونا​ فيديو كليب الديو الذي جمعها مع النجم العالمي ​مالوما​ تحت عنوان ​Medellin​.

الكليب يحصد رواجاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على يوتيوب حيث وصل عدد مشاهديه الى أكثر مليوني مشاهد بعد ساعات من طرحه، ومن المقرر أن تزيد المشاهدات أكثر.

أما مفاجأة الكليب فقط أطلت مادونا في العمل بصورة مستفزة حيث بانت وهي تلعق قدم مالوما في سياق الكليب، مما ادى الى حالة استنفار على مواقع التواصل الإجتماعي وانهالت التعليقات السلبية على هذا المشهد.



تجدر الإشارة إلى أن مالوما كان قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأميركية.