بريتني سبيرز بأول تعليق بعد خروجها من المصحّة: الأمور خرجت عن السيطرة

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:55 مساءً - بعد يوم على خروجها من المصحّة العقلية حيث كانت تتواجد للعلاج بسبب معاناتها وتدهور حالتها النفسية، أطلت المغنية العالمية ​بريتني سبيرز​ على الجمهور للمرّة الأولى للحديث عن تفاصيل ما حدث معها، مشيرةً إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة بسبب كثرة الشائعات والأكاذيب التي تمّ تناقلها عن حالتها.

وقالت:” مرحبا شباب.. كل شيء على ما يرام، عائلتي تعاني كثيرًا من التوتر والقلق مؤخرًا، لذلك كنت بحاجة فقط إلى وقت للتعامل مع الأمر”، مضيفة: “لا تقلقوا، سأعود قريبًا جدًا”.



وأضافت في تعليقها على الفيديو:”أردت أن أقول مرحبًا.. لأن الأشياء التي قيلت قد خرجت عن نطاق السيطرة.. هناك شائعات وتهديدات بالقتل لعائلتي وفريقي، والكثير من الأشياء المجنونة التي تقال، أحاول أن أتوقف لحظة مع نفسي، لكن كل ما يحدث يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي… لا تصدق كل ما تقرأه وتسمعه”.

وتحدثت سبيرز أيضاً عن مدير أعمالها السابق سام لطفي حيث كشفت أنه كان يرسل رسائل من بريد إلكتروني مزيف على أساس أنها هي ويتواصل مع فريق عملها.

وختمت متوجهةً للجمهور:”حبكم وتفانيكم مدهش، لكن ما أحتاجه الآن هو القليل من الخصوصية للتعامل مع جميع الأشياء الصعبة التي تلقيها الحياة في طريقي.. إذا كنتم تستطيعون فعل ذلك، سأكون ممتنة إلى الأبد.. أحبكم”.