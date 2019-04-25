شاهدوا نبيل شعيل لـ محمد رمضان: حبيبي وصديقي

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كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:55 مساءً - وجّه الفنان الكويتي نبيل شعيل رسالة للفنان المصري محمد رمضان تعقيباً على تعاونهما في مسلسل الأخير “زلزال” الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، والذي سيؤدي فيه شعيل تتر العمل.
ونشر شعيل عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من الأغنية وعلّق عليه بالقول:”تشرفت بوجودي مع حبيبي وصديقي النجم الكبير محمد رمضان، بغناء تتر مسلسل زلزال”.
يشار إلى أن مسلسل “زلزال” بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبدالغني، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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