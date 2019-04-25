الإماراتي علي لاري يحصد جائزة صانع الأفلام الواعد من twofour54

فاز المخرج الإماراتي الصاعد علي لاري بجائزة twofour54 المرموقة لصانع الأفلام الواعد، حفل توزيع جوائز الدورة الـ10 من مهرجان "جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط"، الذي أُسدِلَ الستار على فعالياته مؤخرا.

وقالت twofour54، المنطقة الحرة الرائدة للإعلام، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار التزامها بدعم المواهب المحلية المتميزة في عالم صناعة المحتوى الإعلامي، وتمكينها من استعراض إبداعاتها، وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق طموحاتها، بما يسهم في بناء جيل قادر على قيادة دفة تطور وازدهار قطاع الإعلام في أبوظبي مستقبلاً.

ويحتفي المهرجان السنوي بالمواهب الطلابية الصاعدة في مجال صناعة السينما بالمنطقة، وشهدت دورته الـ10 عرض أفلام متنوعة أبدعها طلابٌ من 16 دولة، وتعد هذه المرة السادسة التي تتعاون فيها twofour54 مع جامعة زايد؛ تماشياً مع جهودها المستمرة لدعم المواهب الشبابية المبدعة.

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يحظى الفائز بجائزة twofour54 لصانع الأفلام الواعد هذا العام بفرصة التعريف بفيلمه ودعم موهبته، من خلال محتوى إعلامي احترافي، يتنوع بين المقابلات والمقالات المطبوعة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفيلم الفائز عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لـtwofour54.

ووقع اختيار لجنة التحكيم على المخرج علي لاري بعد مشاهدة وتقييم فيلمه "روز"، من تأليفه وإخراجه، ويتناول في قصته موضوع الإحسان وروعة هذا السلوك الإنساني المؤثر، الذي رمز إليه بالوردة التي لا تذبل أبداً، إذ تتبادلها بمحبة وامتنان مجموعة من الناس الذين يعيشون على أرض الإمارات، التي اختارت أن يكون 2019 عاماً للتسامح، بهدف ترسيخ قيم التسامح وتقبل الآخر والانفتاح على مختلف الثقافات.

وأطلقت twofour54 العديد من المبادرات الرامية لدعم وتنمية مهارات المواهب المحلية الصاعدة وتشجيعها على دخول ميدان العمل الإعلامي بمختلف مجالاته.