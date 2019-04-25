مُعين شريف يُغنّي شارة مُسلسل “دقيقة صمت”

Apr 25, 2019
إختارت شركة “صبّاح أخوان” النجم مُعين شريف لغناء شارة مُسلسل “دقيقة صمت”.
الشارة ستحمل عنوان “يا دني” وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور، ومن المُقرّر صدورها خلال الأيّام القليلة المُقبلة.
وصف المُنتج صادق الصبّاح النجم مُعين شريف بالصوت الخطير، مُعتبراً أنّ حضوره الفنيّ في هذا العمل هو إضافة كبيرة، مُشيراً أنّه صديق عزيز على الصعيد الشخصيّ وتربطهما علاقة متينة عُمرها سنوات.
يُذكر أنّ فريق عمل مُسلسل “دقيقة صمت” قد دخل في المراحل الأخيرة من التصوير، والعمل من بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا وتأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري وإنتاج شركتي “صبّاح أخوان” و”إيبلا”. وسوف يُعرض خلال شهر رمضان المُبارك.
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