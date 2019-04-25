صورة تُغضب نادين نجيم.. وسيرين عبد النور في مرمى الاتهامات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المُنافسة بدأت مُبكرًا بين مسلسلي "الهيبة - الحصاد"، و"خمسة ونص"، بالرغم من أنهما من إنتاج الشركة نفسها "الصباح للإنتاج" لصاحبها صادق الصباح، إلا أن الأمر لن يخلو من تبادل الاتهامات والحرب الكلامية.

وبدأت حرب الاتهامات والمقارنات بعدما قامت الفنانة نادين نسيب نجيم بنشر صورة تجمعها بزميلها في المسلسل قصي خولي كاشفة عن اسمي شخصيتيهما "غمار وبيان"، ليعتبر جمهور سيرين عبد النور، أن نادين نجيم حاولت تقليدها بالصورة.

هذه المقارنة والصور الساخرة التي انتشرت، أغضبت الفنانة نادين نجيم، والتي لم تستطع أن تتمالك نفسها، لتقوم بكتابة تعليق، ألمحت فيه بشراء سيرين عبد النور لحسابات وهمية، فكتبت: "أنا كتير مبسوطة انه هيدي الصورة عملت حالة استنفار وخلت الحسابات الوهمية تشتغل كل الليل ويتعبوا بتعليقات سخيفةً الحمدالله رمضان مبلش بكير! حريقة وبعد نحنا ما فرجينا مفاجآتنا الله بعينكم حقكم تخافوا وتقلقوا وتشتروا فانز وتفتحوا حسابات وهمية لانه النجاح بدو ثقة ومع الأسف في كتير ناس فاقدة لهالشي شكراً كتير على كرهكم ريحتوني بصراحة عرفت قيمة هل عمل".

Advertisements

في المقابل؛ كان لنجمي العمل؛ تيم حسن وقصي خولي، رأي آخر عن هذه الواقعة، فبعدما نشرت صفحة MBC 4 الصورة مُرفقة بتعليق "رمضان يجمعنا"، قام تيم حسن بإرسال تحية خاصة لمواطنه خولي، ليؤكدا على المنافسة الشريفة بينهما.