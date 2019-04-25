جيجي حديد تحتفل بميلادها الـ 24.. والمدعوّون ملزمون بالجينز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت العارضة جيجي حديد بعيد ميلادها الـ 24 في حفل حميمي خاص، حضره نخبة من مشاهير عالم الموضة من عارضات ومصممين، إلى جانب صديقاتها من نجمات الفن والسينما وأفراد عائلتها، وكانت قاعدة اللباس لحضور حفلها ارتداء الدنيم.

تألقت نجمة الحفل جيجي بزي كلاسيكي كامل من الدنيم، مكون من بنطلون جينز من ليفي، تم تصميمه خصيصًا لها بمهارة بإضافة رقم "24" على الساق، مع سترة جينز كلاسيكية، وكروب توب أبيض بسيط، وزوج أسود من البوت الجلدي اللامع من دكتور مارتنز.

أمّا شقيقتها الصغرى بيلا حديد، فاعتمدت إطلالة مستوحاة من التسعينيات؛ إذ نسقت بنطلون جينز أزرق مع توب جينز بقصة الكورسيه وقميص جينز، وقد ذكّرتنا إطلالتها بإطلالة بريتني سبيرز الأيقونية في عام 2001.

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واختارت والدتها أيضًا، يولاندا حديد، زيًّا مكونًا من 3 قطع من الدنيم الداكن، وبنطلون جينز واسع وجيليه وسترة.

وكان من بين الضيوف الآخرين الذين ارتدوا أزياء الدنيم، والدها محمد حديد، الذي تألق ببنطلون وقميص من الدنيم، قام بتنسيقهما مع بوت من جلد الغزال وسترة جلدية بنية، إلى جانب صديقتيها آشلي غراهام وأوليفيا كولبو، اللتين ارتدتا سترة دنيم كبيرة الحجم بنمط الفستان، أما الممثلة هايلي ستينفيلد، فارتدت زيًا من قماش الدنيم والتويد مع زوج أسود من البوت الجلدي اللامع العالي.

وبطبيعة الحال، كان هناك بعض الضيوف الذي تجاهلوا قاعدة اللباس، ومن بينهم نجمة البوب تايلور سويفت التي ارتدت فستانًا قصيرًا مطبعًا بالأزهار من زيمرمان، وسترة حمراء مطبعة بالكاروهات من مانجو بسعر 77 دولارًا.