أنغام تواصل نشاطها الفني وتتجاهل أزمات الزواج

اتواصل الفنانة أنغام نشاطها الفني خلال الفترة الجارية، رغم الأزمة التي نشبت بعدما أعلنت عن زواجها من الملحن أحمد إبراهيم، حيث تستمر في جدول أعمالها من حيث إحياء الحفلات الغنائية في الدول العربية ومصر وكأنها تحتفل بزواجها، ولا تهتم بأي أزمة.

أنغام في دار الأوبرا المصرية بعد عام من الغياب

وتعود الفنانة أنغام إلى دار الأوبرا المصرية في 28 أبريل/ نيسان، بعد أخر حفل أحيته في مايو/أيار من العام الماضي، وتأتي الحفلة بمناسبة أعياد الربيع والتي أعلن عنها منذ أسبوعين، ونشرت الفنانة عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لإعلان الحفل والذي أكدت فيه أنه بات كامل العدد وبيعت جميع تذاكره، ويقود الاوركسترا الماسترو هاني فرحات على المسرح الكبير في الأوبرا.

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نشاط متواصل لأنغام وحفلات لا تنقطع

في شهر فبراير/شباط الماضي كانت أنغام حاضرة في حفلات "هلا فبراير" في الكويت، وكان أول ظهور لها بعد إعلان زواجها، ومن المقرر أن تعود إلى الكويت مره أخرى، في شهر يونيو/ حزيران المقبل لإحياء حفل غنائي في أولى أيام عيد الفطر، وذلك بمعرض الكويت الدولي في أرض المعارض.

وظهرت أنغام في أولى حفلاتها بعد الزواج في مصر وذلك بمدينة الإسكندرية في مارس/آذار الماضي وكانت من الحفلات التي وصفتها بأنها من أمتع الحفلات التي أحيتها.أنغام خلال الفترة الماضية مرت بأزمة، بعدما أعلنت عن زواجها من الملحن أحمد إبراهيم، وتسببت الأزمة في صراع بينها وبين عدد من النجوم في الوسط الفني، والتي ردت عليهم في أحد البرامج بقولها "انتو مالكم"، علما أن الفنانة المصرية حصلت في آذار الماضي على جائزة "الموريكس دور" كأفضل مطربة عربية.

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