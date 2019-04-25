شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. هشام عباس يحيى حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هشام عباس لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم شم النسيم وأعياد الربيع، يوم الأحد المقبل 28 أبريل بأحد النوادى بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم عباس خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وبعض أغانى قديمة.

ويحفل حفل شم النسيم أول نشاط غنائى له بعد وفاة والدته يوم الأحد الماضى، وتلقى العزاء أول أمس الثلاثاء بمسجد الرحمن الرحيم فى مصر الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

ويقدم هشام عباس حالياً برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة يستضيف فى العديد من نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.