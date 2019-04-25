شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد من كواليس أبو جبل: "حالة جنون قبل الدخول فى الجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها فى مسلسل "أبو جبل"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل مع النجم مصطفى شعبان، وحرصت عائشة على مشاركة جمهورها بفيديو طريف من كواليس تصوير المسلسل، قائلة: " في حالة جنون مؤقت، قبل الدخول في الجد"

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

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