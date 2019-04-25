نجم عالمي يطلق النار على سارق اقتحم منزله.. والزوجة تتوسل

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 11:52 صباحاً - أطلق مغني الراب “​بون بي​” النار على رجل مسلح يشتبه في غزوه لمنزله في جنوب غرب هيوستن يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن زوجة “بون بي” سمعت جرس الباب يقرع ففتحته دون النظر. لتتفاجأ بعد ذلك بوجه رجل يرتدي قناعًا، فاقتحم المنزل بسلاحه والزوجة تتوسل إليه خوفا على حياتها، ومن أجل عدم إلحاق الأذى بها أمرته أن يأخذ سيارتهم في المرآب.

وقد طالب المشتبه به بالممتلكات، واسمه بحسب الصحف العالمية هو ديمون جاكسون، ويبلغ من العمر 20 عامًا.

أما الزوج فأمسك بالبندقية متجها نحو الطابق السفلي. وقالت الشرطة ان مغني الراب واجه جاكسون في المرآب واطلقا النار على بعضهما البعض.

وأضافت الشرطة بتقريرها أن المشتبه به هرب وظهر لاحقًا في المستشفى لتلقي العلاج من جرح طلقة في كتفه.