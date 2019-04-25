خمنوا من هو هذا الطفل الذي يجلس مع عزت العلايلي وأصبح ممثلاً شهيراً؟

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كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 11:52 صباحاً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للممثل المصري أحمد السقا من طفولته مع الممثل المصري عزت العلايلي، تعود لأكثر من 35 عاماً.
أحمد السقا هو إبن المخرج صلاح السقا، والذي ورث عنه حبه للفن وكذلك حبه للغناء، وكان يقول أحمد إن والده شكّل وجدانه وإحساسه الفني الذي ساهم في نجوميته.
يُذكر أن أحمد ينافس في رمضان المقبل، من خلال مسلسل “ولد الغلابة”، ويجسد فيه شخصية مدرّس ينتمي إلى أسرة فقيرة، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعدما يتهم ظلماً في قتل شقيقته، ليدخل بعدها السجن ويقضي فترة ليست بالقليلة.
ويشارك في بطولة المسلسل مي عمر، هبة مجدي إنجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، عماد زيادة، إدوارد، وأحمد سليم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.
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