شاهدوا جينفير لوبيز تبكي بسبب مصمم فستانها في الـ”ميت غالا” 2019

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 11:52 صباحاً - كشفت المغنية العالمية جينيفر لوبيز عن نيتها ارتداء فستان من مجموعة Versace، لحضور حفل ميت غالا هذا العام في مدينة نيويورك، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر قناتها على يوتيوب.

واعترفت جي لو أن خياط مجموعة Versace السيد “لويجي ماسي”، كان يعمل على فستانها الجديد التي تنوي ارتدائه، إلا أنه توفي عن عمر يناهز 56 عاماً، قبل أن ينتهي من إنجازه.

وقالت باكية: “لقد توفي في منتصف صنع فستان MET Ball، وكنت أنا من أطلقت عليه هذا الاسم والسبب في ذلك، أننا قضينا وقتاً رائعاً في تصميمه لي، وهم يعرفون كم أحببته”، وأضافت “لويجي كان يتكلم الإيطالية فقط، وعلى الرغم من أنها لاتستطيع التحدث بهذه اللغة، فقد كانا يفهمان بعضهم البعض”.

كان لويجي هو العقل المدبر وراء العديد من فساتين فيرساتشي الشهيرة للنجمة جينيفر لوبيز على مدار العشرين عاماً الماضية، حيث كانت آخر مرة ارتدت فيها Versace إلى “ميت جالا” عام 2015.

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وفي نفس مقطع الفيديو الخاص بها، روت قصة فستانها الأخضر الرائع الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز Grammy عام 2000، حيث ذكرت”كنت أصوّر فيلمي The Wedding Singer في ذلك الوقت، ولم يكن يوم الاحتفال حتى، فرحت أفكر فيما سوف ارتديه في Grammy ولم يكن أمامي سوى خيارين من الفساتين، واحد أبيض والآخر فستان Versace الأخضر، ولكني اخترت الفستان الأخضر”، وأضافت “لم أدرك أن الفستان قد أسِرَ التاس حتى نهضت على خشبة المسرح مع ديفيد دوشوفني الذي قال “حسناً جينيفر هذه المرة الأولى التي أثق فيها أن لا أحد ينظر إليّ” وأخذ الحضور يصفق بحرارة”.