شاهدوا حلا شيحة الفتاة الصعيدية المكافحة في “زلزال”

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 11:52 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية حلا شيحة عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل “زلزال” الذي سيعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه بشخصيتها في العمل.
وقالت فيه: “أنا صافية ونيتي صافية، وما حدش يقول لحاجة اخترها ربنا لا”، كما علقت على الفيديو الذي نشرته بالتالي: “استنوا صافية الصعيدية في رمضان 2019 قريب جدا”.
يذكر أن مسلسل “زلزال” من بطولة حلا شيحة الى جانب الممثل محمد رمضان، الممثل ماجد المصري، الممثلة نسرين أمين، الممثل حسام داغر، الممثل أحمد صيام، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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