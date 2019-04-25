شاهدوا حلا شيحة الفتاة الصعيدية المكافحة في “زلزال”

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 11:52 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل “زلزال” الذي سيعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه بشخصيتها في العمل.



وقالت فيه: “أنا صافية ونيتي صافية، وما حدش يقول لحاجة اخترها ربنا لا”، كما علقت على الفيديو الذي نشرته بالتالي: “استنوا صافية الصعيدية في رمضان 2019 قريب جدا”.



يذكر أن مسلسل “زلزال” من بطولة حلا شيحة الى جانب الممثل ​محمد رمضان​، الممثل ماجد المصري، الممثلة نسرين أمين، الممثل حسام داغر، الممثل أحمد صيام، ومن إخراج إبراهيم فخر.