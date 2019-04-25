شاهدوا.. نوال الكويتية تعود بعطر جديد بعد وعكتها الصحية

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 11:52 صباحاً - كشفت الفنانة ​نوال الكويتية​ عن إستعدادها لإطلاق عطر بإسمها بالتعاون مع إحدى الشركات العريقة، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مشيرةً إلى أنها كما عودت الجمهور على الصدق فإنها ستطرح عطر جديد قريباً يلمسهم ويشبهها بإسم “عطر نوال”.

وتأتي هذه الخطوة لنوال بعد غيابها لفترة بسبب تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على إلغاء حفلتها الأخيرة حيث كتبت:”جمهوري الحبيب يسعد مساكم ، كنت متشوقه للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني ، على ان التقيكم في مناسبات جايه واعوضها لكم بإذن الرحمٰن “.

لتعود وتطمئنهم لاحقاً قائلةً:”مساكم خير دايم إن شالله ، الجمهور العزيز حبيت أطمنكم أنا بخير الحمدلله وكل الشكر والحب لسؤالكم واهتمامكم وكل الشكر لزملائي الفنانين الله يسعدكم ولا يحرمني من حبكم”.









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